Строительство нового энергоблока началось на Ленинградской АЭС

Торжественная церемония заливки первого кубометра бетона прошла с участием международных партнеров. По видеосвязи к событию подключились коллеги с Белорусской АЭС, АЭС «Эль-Дабаа» (Египет) и АЭС «Руппур» (Бангладеш), где уже работают или строятся энергоблоки с российскими реакторами ВВЭР-1200.
Гендиректор «Росэнергоатома» Александр Шутиков отметил, что атомная энергетика прошла огромный путь — от первой в мире АЭС мощностью 5 МВт до современных гигантов мощностью 1,2 тысячи МВт.
— За всеми этими достижениями стоят люди. Благодаря опыту и упорному труду команды сооружение новых блоков ЛАЭС идет с опережением графика, — подчеркнул Шутиков.
Площадь фундаментной плиты нового энергоблока составляет 2,1 тысячи кв.м, а общий объем бетона — 5,5 тысячи кубометров. На площадке уже задействовано 500 специалистов. Новые энергоблоки ЛАЭС оснащены самыми современными реакторами, которые отличаются повышенной мощностью и долговечностью.