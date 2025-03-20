Строительство нового энергоблока началось на Ленинградской АЭС

Торжественная церемония заливки первого кубометра бетона прошла с участием международных партнеров. По видеосвязи к событию подключились коллеги с Белорусской АЭС, АЭС «Эль-Дабаа» (Египет) и АЭС «Руппур» (Бангладеш), где уже работают или строятся энергоблоки с российскими реакторами ВВЭР-1200.