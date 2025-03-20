В Пермском крае судебные приставы закрыли опасный шоу-ресторан

Решение суда было передано в отдел судебных приставов по Березникам и Усольскому району Пермского края. Собственницу здания уведомили о возбуждении исполнительного производства и сообщили, что ресторан должен прекратить свою деятельность. Женщину предупредили, что в случае игнорирования решения суда будут применены принудительные меры. Однако, несмотря на предупреждения, ресторан продолжил работу. Тогда с владельца был взыскан штраф в размере 5 тысяч рублей. Этот штраф заставил ее закрыть заведение.