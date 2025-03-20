В Пермском крае судебные приставы закрыли опасный шоу-ресторан

В городе Березники была приостановлена деятельность развлекательного заведения, расположенного в помещении бывшего картофелехранилища. Об этом сообщает пресс-служба ГУФССП по Пермскому краю.
Ранее инспекторами контрольных органов было установлено, что эксплуатация данного здания представляет опасность для здоровья и жизни людей. Во время осмотра выявились следующие проблемы: стены находились в неудовлетворительном состоянии, наблюдались трещины в кирпичной кладке и повреждения несущих конструкций. Также здание не соответствовало требованиям пожарной безопасности. Поэтому контролирующие органы обратились в суд с просьбой прекратить работу клуба, так как его посещение могло привести к трагическим последствиям.
Суд рассмотрел предоставленные доказательства и постановил немедленно закрыть шоу-ресторан. В решении суда было учтено, что здание использовалось не по назначению, а его безопасность не была подтверждена, что представляло угрозу как для гостей, так и для сотрудников заведения.
Решение суда было передано в отдел судебных приставов по Березникам и Усольскому району Пермского края. Собственницу здания уведомили о возбуждении исполнительного производства и сообщили, что ресторан должен прекратить свою деятельность. Женщину предупредили, что в случае игнорирования решения суда будут применены принудительные меры. Однако, несмотря на предупреждения, ресторан продолжил работу. Тогда с владельца был взыскан штраф в размере 5 тысяч рублей. Этот штраф заставил ее закрыть заведение.