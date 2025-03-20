Популярный маркетплейс Wildberries стал продавать белорусские автомобили Belgee

Так, на маркетплейсе Wildberries теперь можно приобрести городской кроссовер Х50 и универсальный среднеразмерный кроссовер Х70. У покупателей маркетплейса есть возможность выбрать цвет и комплектацию автомобиля. Но их доступность будет зависеть от региона и наличия авто на складе.