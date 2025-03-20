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Популярный маркетплейс Wildberries стал продавать белорусские автомобили Belgee

Белорусские авто Belgee стали продаваться на Wildberries.
Источник: Комсомольская правда

На популярном маркетплейсе Wildberries начали продаваться автомобили белорусского бренда Belgee, пишет Sputnik Беларусь.

Так, на маркетплейсе Wildberries теперь можно приобрести городской кроссовер Х50 и универсальный среднеразмерный кроссовер Х70. У покупателей маркетплейса есть возможность выбрать цвет и комплектацию автомобиля. Но их доступность будет зависеть от региона и наличия авто на складе.

Но забирать покупку нужно будет из ближайшего дилерского центра Belgee. Может быть также согласована доставка по адресу.

В «БелДЖИ» обратили внимание на то, что покупка авто через маркетплейс дает возможность не посещать лишний раз автосалон для заключения договора.

— Все представленные на сайте автомобили точно есть в наличии по фиксированной цене, которая уже не поменяется после внесения оплаты, — прокомментировали в пресс-службе.

Продажа авто через маркетплейс осуществляется по стопроцентной предоплате с помощью банковской карты. И будет возможна в различных регионах России.

Между тем Транспортная инспекция Беларуси объяснила исключение из реестра автоперевозок крупного диспетчера такси.