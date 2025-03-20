Популярный маркетплейс Wildberries стал продавать белорусские автомобили Belgee

На популярном маркетплейсе Wildberries начали продаваться автомобили белорусского бренда Belgee, пишет Sputnik Беларусь.
Так, на маркетплейсе Wildberries теперь можно приобрести городской кроссовер Х50 и универсальный среднеразмерный кроссовер Х70. У покупателей маркетплейса есть возможность выбрать цвет и комплектацию автомобиля. Но их доступность будет зависеть от региона и наличия авто на складе.
Но забирать покупку нужно будет из ближайшего дилерского центра Belgee. Может быть также согласована доставка по адресу.
В «БелДЖИ» обратили внимание на то, что покупка авто через маркетплейс дает возможность не посещать лишний раз автосалон для заключения договора.
— Все представленные на сайте автомобили точно есть в наличии по фиксированной цене, которая уже не поменяется после внесения оплаты, — прокомментировали в пресс-службе.
Продажа авто через маркетплейс осуществляется по стопроцентной предоплате с помощью банковской карты. И будет возможна в различных регионах России.
Между тем Транспортная инспекция Беларуси объяснила исключение из реестра автоперевозок крупного диспетчера такси.