Контроль за продажей энергетиков ужесточили в Ростовской области

В Ростовской области ужесточат контроль за продажей безалкогольных тонизирующих напитков, в том числе энергетических. Постановление об этом подписал врио губернатора Юрий Слюсарь, сообщает пресс-служба донского главы.
Теперь торговые точки периодически должны посещать представители регионального департамента потребительского рынка. В том числе, предполагаются внеплановые инспекции. Нарушителей будут штрафовать на суммы до 40 тысяч рублей.
Напомним, с марта в стране действует запрет на продажу безалкогольных тонизирующих напитков несовершеннолетним. Продавец имеет право проверять возраст покупателя по его паспорту или другому документу, удостоверяющему личность.
В декабре 2024 года соответствующие изменения внесли в областной закон на Дону. Поправки запрещают продажу тонизирующих напитков и энергетиков в школах, поликлиниках, больницах, учреждениях культуры и спорта.