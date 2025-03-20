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Контроль за продажей энергетиков ужесточили в Ростовской области

Контролировать продажу энергетиков на Дону будут с помощью внеплановых проверок.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области ужесточат контроль за продажей безалкогольных тонизирующих напитков, в том числе энергетических. Постановление об этом подписал врио губернатора Юрий Слюсарь, сообщает пресс-служба донского главы.

Теперь торговые точки периодически должны посещать представители регионального департамента потребительского рынка. В том числе, предполагаются внеплановые инспекции. Нарушителей будут штрафовать на суммы до 40 тысяч рублей.

Напомним, с марта в стране действует запрет на продажу безалкогольных тонизирующих напитков несовершеннолетним. Продавец имеет право проверять возраст покупателя по его паспорту или другому документу, удостоверяющему личность.

В декабре 2024 года соответствующие изменения внесли в областной закон на Дону. Поправки запрещают продажу тонизирующих напитков и энергетиков в школах, поликлиниках, больницах, учреждениях культуры и спорта.