Свердловские дорожники будут освобождать мосты ото льда взрывчаткой

Весной ледяные заторы перед мостами могут повредить опоры и «отрезать» населенные пункты. Для предотвращения этого специалисты проводят взрывные работы и распиливание льда. Сотрудники МЧС дежурят рядом. Взрывным способом уже освобождены три моста в Слободо-Туринском районе и три моста в Туринском округе через реку Тура. Из-за активного таяния снега работы начались раньше.