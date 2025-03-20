Свердловские дорожники будут освобождать мосты ото льда взрывчаткой

Дорожники с помощью бензопил и взрывчатки очистят 10 малых мостов Свердловской области ото льда. Около 600 человек и 530 единиц техники готовы к устранению последствий подтопления региональных трасс, сообщает департамент информационной политики региона.
«Осенью мы начали подготовку к паводкам: профилировали обочины, расчистили русла водопропускных труб и маловодных рек. Зарезервировали 590 млн рублей на освобождение мостов ото льда и ликвидацию последствий размытия автодорог», — отметил начальник управления автомобильных дорог Свердловской области Денис Чегаев.
Весной ледяные заторы перед мостами могут повредить опоры и «отрезать» населенные пункты. Для предотвращения этого специалисты проводят взрывные работы и распиливание льда. Сотрудники МЧС дежурят рядом. Взрывным способом уже освобождены три моста в Слободо-Туринском районе и три моста в Туринском округе через реку Тура. Из-за активного таяния снега работы начались раньше.
Также идут работы по распиливанию льда на четырех мостах: в Слободо-Туринском районе, Туринском округе, Ачитском округе и Красноуфимске. Прочищаются водопропускные трубы, а снежные валы вывозятся за пределы земляного полотна. На время паводка организовано круглосуточное дежурство для обеспечения движения транспорта и ликвидации последствий затопления.