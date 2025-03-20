В Самарской области экс-оператор по обращению с ТКО задолжал властям более 2 млрд рублей

Об этом стало известно на оперативном совещании в региональном правительстве в четверг, 20 марта.
В настоящее время региональная счетная палата проводит в отношении ООО «ЭкоСтройРесурс» проверку расходов бюджетных средств на обращение с твердыми коммунальными отходами. Итоги проверки будут представлены губернатору Самарской области Вячеславу Федорищеву.
ООО «ЭкоСтройРесурс» занималось обращением с ТКО в Самарской области с 2018-го до конца октября 2024 года по договору с региональным Минлесхозом. 23 августа 2024 года регоператор заключил с профильным министерством добровольное соглашение о расторжении контракта 2018 года.
Новым оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в Самарской области стало ГУП «Экология». Предприятие приступило к работе 1 ноября 2024 года.