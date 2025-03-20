В Самарской области экс-оператор по обращению с ТКО задолжал властям более 2 млрд рублей

ООО «ЭкоСтройРесурс» занималось обращением с ТКО в Самарской области с 2018-го до конца октября 2024 года по договору с региональным Минлесхозом. 23 августа 2024 года регоператор заключил с профильным министерством добровольное соглашение о расторжении контракта 2018 года.