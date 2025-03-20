В Омске расселят ещё один аварийный дом

В Омске аварийным признан ещё один дом. Это двухэтажное строение № 264 на улице 20 лет РККА. Построен жилой дом был в 1954 году. На сайте городской администрации появилось распоряжение о признании дома подлежащим сносу. Жильцов необходимо расселить до декабря 2032 года.
Ранее непригодными для проживания в Омске признаны два частных дома на улицах 1-я Пионерская и 1-я Ломоносова.
В декабре 2024 года прокуратура Омской области сообщала, что в Омске сегодня в аварийном состоянии находятся 237 домов, только 58 из них включены в региональную программу по расселению проблемного жилого фонда. 27 аварийным домам грозит внезапное обрушение.
На этой неделе стало известно, что Следственный комитет Омской области начал проверку дома № 17б на улице Лукашевича. Причиной проверки стало критическое состояние стены здания, к которой подключена газовая труба. Несмотря на многочисленные жалобы жильцов, управляющая компания не принимает необходимых мер по устранению аварийной ситуации.