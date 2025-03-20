Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске расселят ещё один аварийный дом

Пока 70-летнее двухэтажное строение только признали аварийным.

В Омске аварийным признан ещё один дом. Это двухэтажное строение № 264 на улице 20 лет РККА. Построен жилой дом был в 1954 году. На сайте городской администрации появилось распоряжение о признании дома подлежащим сносу. Жильцов необходимо расселить до декабря 2032 года.

Ранее непригодными для проживания в Омске признаны два частных дома на улицах 1-я Пионерская и 1-я Ломоносова.

В декабре 2024 года прокуратура Омской области сообщала, что в Омске сегодня в аварийном состоянии находятся 237 домов, только 58 из них включены в региональную программу по расселению проблемного жилого фонда. 27 аварийным домам грозит внезапное обрушение.

На этой неделе стало известно, что Следственный комитет Омской области начал проверку дома № 17б на улице Лукашевича. Причиной проверки стало критическое состояние стены здания, к которой подключена газовая труба. Несмотря на многочисленные жалобы жильцов, управляющая компания не принимает необходимых мер по устранению аварийной ситуации.