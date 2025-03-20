В Омске расселят ещё один аварийный дом

В Омске аварийным признан ещё один дом. Это двухэтажное строение № 264 на улице 20 лет РККА. Построен жилой дом был в 1954 году. На сайте городской администрации появилось распоряжение о признании дома подлежащим сносу. Жильцов необходимо расселить до декабря 2032 года.