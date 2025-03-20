Власти Перми требуют снести мини-рынок на пересечении улиц Пушкина и Попова

Администрация Ленинского района Перми требует демонтировать три незаконно установленные торговые точки на участке, расположенном на улице Пушкина, 87 (пересечение с улицей Попова). С соответствующим иском власти обратились в суд к ООО «С. О. В. А.» и трем индивидуальным предпринимателям. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье».
По данным издания, под снос попадают киоск, который торгует овощами и фруктами, а также павильоны «Мамин хлеб» и «Сладкий домик». За неисполнение решения суда районная администрация намерена взыскать с ответчиков по 15 тысяч рублей за каждый день просрочки. Суд приступил к рассмотрению дела 11 марта.
Администрация района также ходатайствовала о принятии обеспечительных мер. В частности, запретить ответчикам распоряжаться спорными объектами или перемещать из в границах участка. Однако суд отказал во введении данных мер.