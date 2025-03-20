Аренда госнедвижимости подорожает в Беларуси

МИНСК, 20 мар — Sputnik. Новый размер базовой арендной величины будет установлен в Беларуси с 1 апреля, сообщает Государственный комитет по имуществу.
Со следующего месяца этот показатель составит 18 рублей 77 копеек. Действующая ставка — 17 рублей 76 копеек.
Размер базовой арендной величины влияет на сумму арендной платы при сдаче недвижимости, находящейся в государственной собственности. Новые ставки ежегодно устанавливает правительство с учетом изменения инфляции за предыдущий год по отношению к предшествующему.
«Данный размер установлен с учетом индекса потребительских цен за 2024 год по отношению к 2023-му», — пояснили в комитете.
Там также отметили, что незначительный рост базовой арендной величины на 5,7% позволит продолжить эффективно распоряжаться госимуществом и компенсировать затраты арендодателей по объектам аренды без ущерба уровню деловой активности.
В комитете подчеркнули, что предложение по изменению размера ставки было поддержано предпринимательскими структурами.
Последний раз базовую арендную величину увеличивали в республике 1 апреля 2024 года, до этого она не менялась с марта 2019-го. В 2020 году был введен мораторий, который был направлен на сохранение условий для стабильного функционирования белорусского бизнеса.