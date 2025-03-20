Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Доплата за поведение на работе появилась в зарплатах некоторых белорусов

В Беларуси стали доплачивать за поведение на работе.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси в зарплату стали включать доплату за поведение на работе. О таком денежном бонусе к заработной плате написала «Сельская газета».

О доплатах за хорошее поведение рассказали на полоцком сельскохозяйственном унитарном предприятии «Полоцк-Милк».

Руководитель предприятия Вадим Лях рассказал о том, как поощряют молодых специалистов. А также заметил, что для работников возраст не главное. А результат от работы всегда будет, если есть желание.

— С молодежью мне проще работать, они энергичные и исполнительные. А мы в свою очередь мотивируем зарплатой, причем доплаты у нас предусмотрены даже за поведение, — подчеркнул глава сельхозпредприятия.

Ранее новый премьер Турчин сказал, что будет с зарплатами белорусов.

Также глава Минздрава сообщил, что средняя зарплата врача в Беларуси составляет 3189 рублей.

Но еще Минтруда Беларуси сообщило о зайце.