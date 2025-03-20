Доплата за поведение на работе появилась в зарплатах некоторых белорусов

В Беларуси в зарплату стали включать доплату за поведение на работе. О таком денежном бонусе к заработной плате написала «Сельская газета».
О доплатах за хорошее поведение рассказали на полоцком сельскохозяйственном унитарном предприятии «Полоцк-Милк».
Руководитель предприятия Вадим Лях рассказал о том, как поощряют молодых специалистов. А также заметил, что для работников возраст не главное. А результат от работы всегда будет, если есть желание.
— С молодежью мне проще работать, они энергичные и исполнительные. А мы в свою очередь мотивируем зарплатой, причем доплаты у нас предусмотрены даже за поведение, — подчеркнул глава сельхозпредприятия.
Ранее новый премьер Турчин сказал, что будет с зарплатами белорусов.
Также глава Минздрава сообщил, что средняя зарплата врача в Беларуси составляет 3189 рублей.
Но еще Минтруда Беларуси сообщило о зайце.