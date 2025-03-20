В Новосибирске построят новую школу на 1100 учеников

Разрешение на возведение учебного заведения выдали городские власти. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр Максим Кудрявцев в четверг, 20 марта.
По его словам, здание школы будет пятиэтажным и рассчитанным на 1100 учеников. Оно появится рядом с уже действующей школой № 220, открытой в 2023 году.
Проект предусматривает современные учебные классы, мастерские, библиотеку, спортивные и актовый залы, а также столовую на 600 мест. Для младшеклассников оборудуют отдельный блок с комнатами для продлёнки. Кроме того, в здании планируется небольшой кинотеатр.
По словам мэра, особое внимание уделят естественному освещению: в атриуме, библиотеке и коридорах установят большие окна и зенитные фонари.
Завершить строительство школы планируют к концу 2027 года.