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В Новосибирске построят новую школу на 1100 учеников

В Новосибирске одобрили строительство новой школы в микрорайоне «Европейский берег».

Источник: соцсети

Разрешение на возведение учебного заведения выдали городские власти. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр Максим Кудрявцев в четверг, 20 марта.

По его словам, здание школы будет пятиэтажным и рассчитанным на 1100 учеников. Оно появится рядом с уже действующей школой № 220, открытой в 2023 году.

Проект предусматривает современные учебные классы, мастерские, библиотеку, спортивные и актовый залы, а также столовую на 600 мест. Для младшеклассников оборудуют отдельный блок с комнатами для продлёнки. Кроме того, в здании планируется небольшой кинотеатр.

По словам мэра, особое внимание уделят естественному освещению: в атриуме, библиотеке и коридорах установят большие окна и зенитные фонари.

Завершить строительство школы планируют к концу 2027 года.