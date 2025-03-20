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В Узбекистане все-таки заблокировали Temu: на маркетплейс можно зайти только через VPN

Vaib.uz (Узбекистан. 20 марта). Популярный китайский маркетплейс Temu всё-таки оказался заблокирован в Узбекистане. Теперь доступ к сайту возможен только через VPN.

Ранее Налоговый комитет сообщал, что Temu зарегистрировался в стране как юридическое лицо, но переговоры о его деятельности всё ещё продолжаются. Пока остаётся неясным, что именно стало причиной блокировки — вопросы налогового регулирования, логистики или другие нюансы взаимодействия с узбекскими властями.

Пользователи, которые уже привыкли к низким ценам и выгодным предложениям на платформе, надеются, что ограничения не затянутся надолго и маркетплейс вскоре возобновит нормальную работу.

Ждём официальных комментариев и надеемся, что Temu не повторит судьбу TikTok, который заблокирован в стране с 2021 года.