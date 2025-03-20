В Самаре могут построить новый жилой район и провести к нему трамвайную ветку

В Самаре хотят построить новый жилой район. Его планируют разместить на участке площадью более 50 га, который прилегает к стадиону «Солидарность Самара Арена». Туда могут запустить новые городские маршруты. Информация об этом прозвучала на совещании, которое провел глава Минтранса Самарской области Сергей Карпов.
Так, одна из компаний-застройщиков предложила возвести новый жилой комплекс в районе спортобъекта. Он будет рассчитан на 17 тысяч человек. Проект ЖК также предусматривает строительство школы, детских садов и поликлиники.
На совещании обсудили возможность запуска новых маршрутов общественного транспорта до жилого района. Один из вариантов — строительство трамвайной ветки. Также есть планы по модернизации дорог, чтобы обеспечить связь нового ЖК с улично-дорожной сетью города.