Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Причин для беспокойства по станции метро «Театральная» нет — депутат Кошелев

Первый зампред Госдумы РФ по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев сообщил в своем Telegram-канале, что причин для беспокойства по станции метро «Театральная» в Самаре нет.

Источник: Коммерсантъ

Депутат отметил, что Правительство РФ уже выделило на достройку объекта инфраструктурный кредит, и «все показатели будут выполнены на 100%».

Во время строительства станции «Театральная» в Самаре следствие выявило организацию преступного сообщества и превышение должностных полномочий региональными чиновниками. В состав ОПГ, по данным правоохранительных органов, входили экс-министры строительства Николай Плаксин и Михаил Асеев, бывший председатель областного правительства Виктор Кудряшов, экс-министр финансов Андрей Прямилов и «иные неустановленные лица». Все указанные бывшие чиновники задержаны и арестованы. Силовики выяснили, что фигуранты уголовного дела совершили преступление в интересах застройщика. Экс-глава региона Дмитрий Азаров подал в отставку.

В феврале текущего года в АО «ВТС-Метро» заявили, что в ближайшее время может начаться процесс демонтажа тоннелепроходческого комплекса, необходимого для достройки станции «Театральная». Генеральный директор компании объясняет это тем, что заказчик в лице ГКУ СО «Управление капитального строительства» не продлил соглашение с подрядчиком. Ситуацию взяли на контроль в федеральном центре. На прошлой неделе во время визита министра строительства и ЖКХ РФ Ирека Файзуллина губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что 11-я станция самарского метрополитена будет достроена.