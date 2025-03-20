Причин для беспокойства по станции метро «Театральная» нет — депутат Кошелев

В феврале текущего года в АО «ВТС-Метро» заявили, что в ближайшее время может начаться процесс демонтажа тоннелепроходческого комплекса, необходимого для достройки станции «Театральная». Генеральный директор компании объясняет это тем, что заказчик в лице ГКУ СО «Управление капитального строительства» не продлил соглашение с подрядчиком. Ситуацию взяли на контроль в федеральном центре. На прошлой неделе во время визита министра строительства и ЖКХ РФ Ирека Файзуллина губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что 11-я станция самарского метрополитена будет достроена.