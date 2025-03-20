Два крупных маслозавода остановили свою работу на Кубани. Речь идет о предприятиях по переработке семян подсолнечника в Кропоткине и станице Тбилисской. О приостановке производства сообщили в пресс-службе компании «Эфко», кому принадлежат заводы.
В компании сообщили также, что причиной приостановки производства подсолнечного масла стала ситуация на рынке.
«Переработка сейчас возможна только с отрицательной маржинальностью. В частности, на экспорт. А два южных завода были ориентированы, в основном, на него. Ждем более благоприятных рыночных условий», — уточнили в компании.
Решение назвали временным.