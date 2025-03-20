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Два крупных маслозавода остановили свою работу на Кубани

На Кубани заводы по переработке семян подсолнечника остановили работу.

Источник: Комсомольская правда

Два крупных маслозавода остановили свою работу на Кубани. Речь идет о предприятиях по переработке семян подсолнечника в Кропоткине и станице Тбилисской. О приостановке производства сообщили в пресс-службе компании «Эфко», кому принадлежат заводы.

В компании сообщили также, что причиной приостановки производства подсолнечного масла стала ситуация на рынке.

«Переработка сейчас возможна только с отрицательной маржинальностью. В частности, на экспорт. А два южных завода были ориентированы, в основном, на него. Ждем более благоприятных рыночных условий», — уточнили в компании.

Решение назвали временным.