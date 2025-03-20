Цены на недвижимость в Ташкенте: вторичка дешевеет, новостройки дорожают

Как изменились цены на квартиры?
Вторичный рынок
Средняя стоимость жилья снизилась на 0,3% по сравнению с январём. В годовом выражении снижение более заметное — на 5,1%. Наибольшее падение цен наблюдается в Мирзо-Улугбекском районе (-8,5%), Чиланзаре (-6,9%) и Яшнабаде (-6,6%).
Первичный рынок
Цены на новостройки, напротив, выросли на 2,5% за месяц. Однако в годовом выражении снижение составило 3,1%. Наибольшее удешевление за год зафиксировано в Учтепинском (-10,1%), Шайхантахурском (-10,1%) и Мирабадском (-9,1%) районах.
В феврале в Узбекистане было заключено 22,4 тысячи сделок купли-продажи недвижимости. Это на 12% меньше, чем месяцем ранее.
Что с арендой?
Аренда жилья в феврале несколько снизилась, средняя цена в Ташкенте составляет 8 долларов за квадратный метр.
Самые дорогие районы: Мирабадский, Шайхантахурский и Яккасарайский — по 10 долларов за квадратный метр.
Однако в целом стоимость аренды снизилась на 9,8% за год. Наибольшее падение зафиксировано в Юнусабадском (на 13,7%), Чиланзарском (на 12,5%) и Алмазарском (на 12,2%) районах.