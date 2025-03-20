«Донпрессмаш» вложит 2,5 млрд рублей в продукцию для ипортозамещения

«Способов порезки металла существует множество, а вот гибка металла — более сложное производство. Чтобы получился ровный холодильник, дверца машины закрывалась правильно, должна быть другая технология под управлением системы ЧПУ», — уточнил Тюрин.
Проект направлен на импортозамещение листогибочных гидравлических прессов с ЧПУ, которые сейчас в основном закупаются из Турции и Китая. Компания намерена занять около 15% российского рынка. До 2022 года такое оборудование преимущественно поставлялось из Европы.
Реализация проекта начнется уже в этом году, а завершение строительства и ввод в эксплуатацию займут от трех до пяти лет. Объем импорта аналогичного оборудования в Россию составляет около 1500 единиц в год.