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В Челябинске под проспектом Победы в 2026 году появится тоннель метротрама

Челябинск готовится к строительству тоннеля метротрама под проспектом Победы.

Источник: Комсомольская правда

Под проспектом Победы в Челябинске построят подземный участок метротрама протяженностью 1165 метров. Об этом сообщает «ФедералПресс» со ссылкой на данные с портала Госзакупок.

Согласно техническому заданию, тоннель соединит район пересечения проспекта Победы с улицей Каслинская и выйдет за пределы перекрестка проспекта Победы с улицей Краснознаменной. Подрядчику предстоит не только возвести конструкции «с нуля», но и обеспечить вывоз грунта на полигоны твердых бытовых отходов. Срок сдачи объекта — до 4 декабря 2026 года, а ввод линии метротрама в эксплуатацию запланирован на 2027-й.

За работы подрядчику готовы заплатить максимум 2,3 млрд рублей. Заявки от компаний принимаются до 3 апреля, а старт строительства намечен на следующий год.