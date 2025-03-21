До 2030 года построят жилье для 30 тысяч волгоградских семей

Одним из ключевых показателей национального проекта «Инфраструктура для жизни» остается увеличение объема жилищного строительства.
С 2021 года Волгоградская область превышает утвержденные Министерством строительства РФ показатели по вводу жилья. Так, в 2024 году было введено более 1 млн. кв. метров жилья, а это на 31% больше плана (итоги 2023 года — на 17%).
В настоящий момент в регионе в стадии строительства находятся 222 многоквартирных дома площадью 1,15 тыс. кв. метров. Выдано 207 разрешений на строительство 1,5 млн кв. метров жилья. Таким образом, до 2030 года жилье будет построено еще для 30 тысяч семей.
В общем объеме ввода жилья 50% составляет ИЖС. Важным моментом является возможность финансирования такого вида строительства по счетам эскроу, этот механизм действует с марта 2025 года.
По словам Юрия Седова, в регионе для формирования цифровой вертикали в отрасли внедрен целый ряд систем для управления различными проектами и обеспечения деятельности. Результатом цифровизации станет на 20% сокращение сроков строительства в ближайшие 5 лет.
Напомним, итоги 2024 года и планы на ближайшее десятилетие, организация работы строительной отрасли области и ее развития были рассмотрены в ходе профильной стратегической сессии под председательством главы региона Андрея Бочарова.
За 10 лет реконструировано и построено порядка 13,5 тысячи объектов, в том числе социальной инфраструктуры. Еще 105 школ и 14 детских садов отремонтируют до 2027 года. В Волгограде и Волжском появятся 4 новых объекта образования. Об этом губернатор заявил во время рабочей поездки в новую школу № 121, расположенную в поселке ГЭС Волгограда. В Советском районе новая школа-тысячник примет учеников в 2025 году. По губернаторской программе, по нацпроекту возводятся и ремонтируются новые ФАПы, отделения ЦРБ, детские поликлиники, объекты культуры.