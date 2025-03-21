До 2030 года построят жилье для 30 тысяч волгоградских семей

За 10 лет реконструировано и построено порядка 13,5 тысячи объектов, в том числе социальной инфраструктуры. Еще 105 школ и 14 детских садов отремонтируют до 2027 года. В Волгограде и Волжском появятся 4 новых объекта образования. Об этом губернатор заявил во время рабочей поездки в новую школу № 121, расположенную в поселке ГЭС Волгограда. В Советском районе новая школа-тысячник примет учеников в 2025 году. По губернаторской программе, по нацпроекту возводятся и ремонтируются новые ФАПы, отделения ЦРБ, детские поликлиники, объекты культуры.