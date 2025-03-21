Снова на аренде

Так, согласно подсчетам агентства «Циан. Аналитика», за последние полгода ставки аренды студии снизились в среднем на 9%, а двухкомнатных квартир — на 5%. Руководитель «Циан. Аналитики» Алексей Попов считает, что причин для такого тренда несколько. «На протяжении двух лет в течение сезона повышенного спроса расценки на аренду квартир росли. В июне — октябре 2023 года они подорожали на 30%, летом 2024-го — еще на 21%. Обе цифры намного выше, чем темпы роста доходов целевой аудитории этого рынка. Аргументация, что за это же время выросла ключевая ставка ЦБ, здесь напрямую не работает, так как возможности арендаторов зависят от их зарплаты. Когда варианты для адаптации (выбор из более дешевых лотов, локаций, совместная аренда) оказались исчерпаны, то произошла закономерная коррекция», — говорит эксперт.