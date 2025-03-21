Самокаты в Волгограде могут начать сдавать в аренду через «Госуслуги»

По словам народного избранника, это позволит повысить безопасность поездок за счет оперативного выявления детей и подростков, которые грубо нарушают правила дорожного движения. Им в выдаче индивидуального средства мобильности напрокат должно быть отказано. Руслан Шарифов убежден, что «привязка» аренды к реальным пользователям упростит привлечение к ответственности юных лихачей и нарушителей, которые создают опасные ситуации на дорогах.
«Предлагаемый механизм минимизирует возможности для анонимного использования сервисов, повысит дисциплину поставщиков и потребителей данной услуги», — добавил депутат областной думы.
Напомним, с 1 марта 2025 года в Волгограде действуют новые правила хранения электросамокатов. Они должны располагаться на спецстоянках, а брошенные где попало самокаты теперь будут эвакуироваться. Условия для реализации соответствующего постановления городской думы мэрия областной столицы должна создать в течение двух ближайших месяцев.