Самокаты в Волгограде могут начать сдавать в аренду через «Госуслуги»

По словам народного избранника, это позволит повысить безопасность поездок за счет оперативного выявления детей и подростков, которые грубо нарушают правила дорожного движения. Им в выдаче индивидуального средства мобильности напрокат должно быть отказано. Руслан Шарифов убежден, что «привязка» аренды к реальным пользователям упростит привлечение к ответственности юных лихачей и нарушителей, которые создают опасные ситуации на дорогах.