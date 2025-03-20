Агроэксперт Березнюк: овощи пока в цене не упадут, а мясо не будет дорожать

— С учетом того, что российский климат не столь благоприятен для выращивания бананов, как климат тропических стран, нужно с осторожностью подходить к оценкам, что себестоимость производства будет ниже. Наоборот, можно ожидать, что рост затрат на производство перекроет выгоду, связанную с уменьшением плеча доставки, — говорит Известиям д.э.н., ведущий научный сотрудник Центра агропродовольственной политики Института прикладных экономических исследований (ИПЭИ) Президентской академии Денис Терновский.