Агроэксперт Березнюк: овощи пока в цене не упадут, а мясо не будет дорожать

Цены на продукты питания в ближайшее время могут пойти вниз. Объем предложения сельхозпродукции на рынке постепенно увеличивается, сказывается фактор сезонности.
Например, на борщовый набор цены падают летом, когда поступают грунтовые овощи.
— До конца текущего месяца цены на основные продукты питания в потребительской корзине сохранят стабильность, — говорит Life.ru агроэксперт Илья Березнюк.
Либо возможно незначительное снижение стоимости, обычно в период поста спрос на продукцию животноводства снижается.
— Также в марте не будут расти цены на мясо, — отметил эксперт.
Ранее, кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин отметил, что цены на бананы в России могут снизиться только в одном случае. Если начать выращивать их на территории страны, то часть расходов можно опустить, пишет «Газета.Ru».
Эта идея действительно обсуждается, выращивать тепличные бананы. Вот только цены на них, полагают многие, окажутся еще выше импортных. Сейчас в магазинах нашей страны продаются в основном эквадорские бананы. В розницу они стоят 100−150 рублей, отечественные тепличные будут почти по 500 рублей, пишут Царьград.
— С учетом того, что российский климат не столь благоприятен для выращивания бананов, как климат тропических стран, нужно с осторожностью подходить к оценкам, что себестоимость производства будет ниже. Наоборот, можно ожидать, что рост затрат на производство перекроет выгоду, связанную с уменьшением плеча доставки, — говорит Известиям д.э.н., ведущий научный сотрудник Центра агропродовольственной политики Института прикладных экономических исследований (ИПЭИ) Президентской академии Денис Терновский.