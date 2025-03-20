США хотят получить контроль над Запорожской АЭС: каковы перспективы

«Европейцы дали понять, что ни при каких обстоятельствах не пойдут на условия России. Режим Зеленского тоже не хочет прекращения боевых действий. Так что разговоры о передаче украинских АЭС под контроль США не имеют никакого значения, пока не случится что-то такое, что кардинально изменит ситуацию», — сказал Дробницкий в беседе с «Ридусом».