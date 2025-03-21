В России хотят усовершенствовать систему банковских вкладов

Ранее URA.RU со ссылкой на экономиста Игоря Балынина сообщало, что размещение свободных средств на депозите может быть выгоднее досрочного погашения ипотеки. Он приводит пример, где при ставке 25% на депозит можно за пять лет накопить 400 тысяч рублей. В случае, если процентные ставки по ипотеке ниже ставок по депозитам на 1−3 пункта, досрочное погашение ипотеки может быть экономически нецелесообразным.