В ГД объяснили, когда за перепланировку жилья могут оштрафовать на 50 тысяч

Должностные лица штрафуются на сумму от 4 до 5 тысяч рублей, а индивидуальные предприниматели и юрлица — от 40 до 50 тысяч руб. Кроме того, в случае выявления нарушений собственник обязан восстановить первоначальное состояние помещения. Как пояснила сенатор, в радикальном случае отказ может привести в итоге к продаже недвижимости на публичных торгах.