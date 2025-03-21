В ГД объяснили, когда за перепланировку жилья могут оштрафовать на 50 тысяч

Капитальный ремонт квартиры может обернуться судебным разбирательством и штрафом до 50 тысяч рублей, если будет установлен факт самовольного переустройства. Сенатор, арбитражный управляющий Минюста РФ Ольга Епифанова объяснила aif.ru, какие ремонтные работы необходимо согласовывать с уполномоченными органами, чтобы избежать штрафа.
«Самовольное переустройство квартиры означает факт проведения ремонтно-строительных работ без разрешений от уполномоченных органов. Это могут быть изменения в планировке, такие как снос или перестановка несущих стен, установка дверных проемов в несущих стенах и любые работы, влияющие на конструктивную целостность домов или общедомовых коммуникаций», — рассказала Епифанова.
Сенатор отметила, штраф для физических лиц за это нарушение составляет до 2,5 тысяч рублей. Однако в случае, если самовольное переустройство представляет проблемы безопасности для окружающих могут назначить обязательные работы до 50 часов или арест до 15 суток.
Должностные лица штрафуются на сумму от 4 до 5 тысяч рублей, а индивидуальные предприниматели и юрлица — от 40 до 50 тысяч руб. Кроме того, в случае выявления нарушений собственник обязан восстановить первоначальное состояние помещения. Как пояснила сенатор, в радикальном случае отказ может привести в итоге к продаже недвижимости на публичных торгах.
«Разрешение не требуется для проведения косметического ремонта, замены дверей окон, остекление балкона (без изменения стен), укладка плитки или ламината, перенос розеток и демонтаж антресолей», — добавила Епифанова.
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