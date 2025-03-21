«Ингосстрах» судится с газетой Financial Times из-за новостей про санкции

Лондонская фирма Enyo Law представляет интересы страховщика в суде.
Страховая компания «Ингосстрах» обратилась в Высокий суд Англии и Уэльса с иском против британской газеты Financial Times. Основанием для этого послужили публикации, в которых утверждалось, что «Ингосстрах» страхует «теневой флот» России.
«Иск направлен на защиту репутации страховщика, якобы пострадавшей от совместных публикаций Financial Times и датского издания Danwatch о том, что “Ингосстрах” якобы страхует теневой флот России. “Ингосстрах” считает фактически неверной информацию о страховом покрытии ряда судов и в иске требует внести изменения в материалы», — рассказали источники изданию «Ведомости».
На данный момент представитель «Ингосстраха» считает, что комментировать процесс в английском суде преждевременно. Также стало известно, что лондонская фирма Enyo Law представляет интересы страховщика в этом судебном разбирательстве. Ответы от представителей Financial Times и Enyo Law ждут в страховой компании.
Ранее URA.RU писало о содействии Европы в создании «теневого флота» России. После начала спецоперации ВС РФ было заключено сделок на сумму, превышающую 6 миллиардов долларов. Больше всех заработали греческие судовладельцы — свыше 3,7 миллиардов долларов. Британия занимает в этом рейтинге вторую строчку с 589 миллионами, третью строчку — Кипр с 311 миллионами.