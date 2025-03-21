«Ингосстрах» судится с газетой Financial Times из-за новостей про санкции

Ранее URA.RU писало о содействии Европы в создании «теневого флота» России. После начала спецоперации ВС РФ было заключено сделок на сумму, превышающую 6 миллиардов долларов. Больше всех заработали греческие судовладельцы — свыше 3,7 миллиардов долларов. Британия занимает в этом рейтинге вторую строчку с 589 миллионами, третью строчку — Кипр с 311 миллионами.