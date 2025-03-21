Осенью 2025 года в СКО снова вырастут тарифы на электричество и тепло

Подорожание угля — в 2023 году уголь стоил 2850 тенге за тонну, сейчас — 4300 тенге. Рост заработной платы энергетиков: в 2023 году средняя зарплата энергетиков составляла 138 тысяч тенге, тогда как средняя по региону была 210 тысяч. Сейчас они вышли на уровень 300 тысяч тенге. Крупные инвестиции в энергосистему. С 2022 года объем вложений в ТЭЦ-2 резко увеличился.