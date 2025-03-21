Россиянам рассказали, почему не стоит верить слухам о новых штрафах за ЖКХ в 2025 году

Заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева опровергла слухи о введении новых штрафов за нарушения в сфере ЖКХ с 2025 года. Она заявила, что никаких новых штрафов не вводится. Об этом депутат рассказала KP.RU.
— В 2025 году ни одного нового штрафа за нарушение каких-либо норм и правил в сфере ЖКХ, пожарной безопасности, допуска в квартиры представителей неких служб не было и не появится. Единственное новшество из этой серии было введено в прошлом году, — сказала Разворотнева.
Так, весной 2024 года штрафы за недопуск газовиков для проверки безопасности были увеличены. Штраф за первое нарушение подняли с 1 тысячи до 5 тысяч рублей, а за повторное — с 2 тысяч до 10 тысяч. Но кроме этого изменений больше ничего не вносилось и не принималось.
Кроме того, с 1 марта стало обязательным уведомление о собраниях жильцов через Госуслуги, чтобы избежать подделки протоколов. Позже был принят закон, который ужесточает контроль за концессионерами, то есть частными компаниями, которые управляют коммунальной инфраструктурой.