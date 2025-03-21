Россиянам рассказали, почему не стоит верить слухам о новых штрафах за ЖКХ в 2025 году

Так, весной 2024 года штрафы за недопуск газовиков для проверки безопасности были увеличены. Штраф за первое нарушение подняли с 1 тысячи до 5 тысяч рублей, а за повторное — с 2 тысяч до 10 тысяч. Но кроме этого изменений больше ничего не вносилось и не принималось.