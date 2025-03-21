Депутат Разворотнева рассказала, как оформить субсидию на ЖКХ в трудной ситуации и с долгами

Россияне, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации и имеющие низкий доход, могут получить субсидию на оплату коммуналки. Об этом KP.RU рассказала заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.
— У нас главная форма защиты граждан, попавших в сложные жизненные ситуации и с низкими доходами, — это субсидия на оплату ЖКУ. Правда, чтобы назначили субсидию, нужно не иметь долгов. Но если долг накопился по уважительной причине — например, болезнь, смерть близкого родственника, увольнение с работы — то в этих случаях субсидия все равно может быть назначена, — объяснила депутат.
Для того чтобы оформить субсидию, необходимо обратиться в МФЦ или органы социальной защиты. Воспользоваться субсидией можно, если расходы на оплату коммунальных услуг превышают установленный в регионе процент от дохода семьи.
Кроме того, Разворотнева посоветовала должникам договариваться с управляющими компаниями и поставщиками услуг о рассрочке долгов или, в некоторых случаях, об отработке долга. К примеру, рассчитаться с задолженностью можно, поработав дворником.