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Эксперт рассказал, почему вклады в банках станут менее выгодными

Доходы российских вкладчиков от депозитов в ближайшем будущем, вероятно, будут снижаться вместе со ставкой Центробанка. Своим прогнозом поделился заведующий кафедрой государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Плеханова Михаил Косов.

Вероятно, ключевая ставка изменится 21 марта после очередного заседания совета директоров ЦБ.

Доходы российских вкладчиков от депозитов в ближайшем будущем, вероятно, будут снижаться вместе со ставкой Центробанка. Своим прогнозом поделился заведующий кафедрой государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Плеханова Михаил Косов.

«На доходность по депозитам напрямую влияет значение ключевой ставки ЦБ. Сейчас при главной ставке в 21%, еще можно найти предложения от банков по размещению — под 20% и даже выше. Вероятное снижение ключевой ставки Банком России в ближайшие месяцы до 19−20% приведет к уменьшению ставки по депозитам. Как итог, разместить деньги можно будет максимум под 19%», — объяснил Михаил Косов интервью aif.ru.

Согласно другому сценарию, ключевая ставка сохранится на уровне 21%. В этом случае доходность по вкладам останется на уровне в 19−20%, подчеркивает эксперт.

Ранее был назван самый подходящий период для закрытия коротких вкладов. В Госдуме пообещали, что Банка России будет следить за инфляцией, чтобы она не разгонялась.