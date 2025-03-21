Эксперт рассказал, почему вклады в банках станут менее выгодными

Вероятно, ключевая ставка изменится 21 марта после очередного заседания совета директоров ЦБ.
Доходы российских вкладчиков от депозитов в ближайшем будущем, вероятно, будут снижаться вместе со ставкой Центробанка. Своим прогнозом поделился заведующий кафедрой государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Плеханова Михаил Косов.
«На доходность по депозитам напрямую влияет значение ключевой ставки ЦБ. Сейчас при главной ставке в 21%, еще можно найти предложения от банков по размещению — под 20% и даже выше. Вероятное снижение ключевой ставки Банком России в ближайшие месяцы до 19−20% приведет к уменьшению ставки по депозитам. Как итог, разместить деньги можно будет максимум под 19%», — объяснил Михаил Косов интервью aif.ru.
Согласно другому сценарию, ключевая ставка сохранится на уровне 21%. В этом случае доходность по вкладам останется на уровне в 19−20%, подчеркивает эксперт.
Ранее был назван самый подходящий период для закрытия коротких вкладов. В Госдуме пообещали, что Банка России будет следить за инфляцией, чтобы она не разгонялась.