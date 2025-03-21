Эксперт рассказал, почему вклады в банках станут менее выгодными

«На доходность по депозитам напрямую влияет значение ключевой ставки ЦБ. Сейчас при главной ставке в 21%, еще можно найти предложения от банков по размещению — под 20% и даже выше. Вероятное снижение ключевой ставки Банком России в ближайшие месяцы до 19−20% приведет к уменьшению ставки по депозитам. Как итог, разместить деньги можно будет максимум под 19%», — объяснил Михаил Косов интервью aif.ru.