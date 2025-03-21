Новый резидент ТОР «Хабаровск» запустит производство упаковки из вторсырья

Компания «Эффективные технологические решения» в статусе резидента территории опережающего развития (ТОР) «Хабаровск» планирует открыть в 2026 году цех по производству полиэтиленовых пакетов и упаковочной пленки для непродовольственных товаров. Проект будет реализован с использованием гранул из вторичного сырья. Общий объем инвестиций составит 7,15 миллиона рублей. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Генеральный директор компании Вадим Валеев отметил, что упаковка из вторичных гранул широко применяется в различных отраслях, включая фармацевтику, электронику и бытовую сферу, за исключением упаковки продуктов питания.
«В настоящее время растет спрос на недорогую и качественную упаковку для непродовольственных товаров. В Хабаровский край такая продукция поставляется из других регионов, что увеличивает затраты на транспортировку, погрузку и хранение. Организация местного производства позволит существенно снизить эти расходы. Близость к региональным потребителям также обеспечит оперативность поставок и гибкость в работе с заказами», — пояснил Вадим Валеев.
В министерстве экономического развития Хабаровского края подчеркнули, что на упаковку непродовольственных товаров приходится не менее 30% всего рынка упаковочной продукции. Рост онлайн-торговли увеличивает потребность в стандартизированной упаковке для логистических нужд.
Сегодня в регионе в рамках режима ТОР действует только одно предприятие, производящее одноразовую упаковку. Новое производство в Хабаровске позволит удовлетворить растущий спрос местного бизнеса и наладить экспорт продукции в другие регионы страны.
На территории опережающего развития «Хабаровск» реализуется 121 инвестиционный проект с общим объемом инвестиций более 423,61 миллиарда рублей. Резиденты уже вложили в экономику региона 307,4 миллиарда рублей и создали более 10,5 тысячи рабочих мест.
Резидентам ТОР доступны льготы, включая сниженные до 7,6% страховые взносы в течение 10 лет, нулевые налоги на имущество и прибыль первые пять лет, инфраструктурная поддержка, процедура свободной таможенной зоны и другие инструменты государственной поддержки.