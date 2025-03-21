Новый резидент ТОР «Хабаровск» запустит производство упаковки из вторсырья

«В настоящее время растет спрос на недорогую и качественную упаковку для непродовольственных товаров. В Хабаровский край такая продукция поставляется из других регионов, что увеличивает затраты на транспортировку, погрузку и хранение. Организация местного производства позволит существенно снизить эти расходы. Близость к региональным потребителям также обеспечит оперативность поставок и гибкость в работе с заказами», — пояснил Вадим Валеев.