Москва выделила дополнительные деньги на ремонт дворов в Хабаровском крае

Правительство Российской Федерации приняло решение о дополнительном финансировании в размере более четырёх миллиардов рублей на развитие регионов Дальнего Востока. Эти средства будут направлены на реализацию планов социального развития центров экономического роста в дальневосточных субъектах. Об этом стало известно на заседании правительства, в ходе которого премьер-министр Михаил Мишустин сделал соответствующее заявление, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Ещё один важный вопрос — о Дальнем Востоке. Эта тема для правительства — в числе приоритетных. Особенно когда речь идет о создании комфортных условий для жизни граждан. Сегодня дополнительно выделим всем регионам округа свыше 4 миллиардов рублей на ближайшие три года. Большая часть из них — на текущий, — сказал Михаил Мишустин.
Он уточнил, что дополнительные средства пойдут в том числе на благоустройство территорий вокруг жилых домов и общественных пространств. Так, в Хабаровском крае по единой президентской субсидии в этом году приведут в порядок 21 двор — в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, Амурске, Бикине, Вяземском, Советской Гавани, Николаевске-на-Амуре, Ванино и Чегдомыне. Всего на благоустройство придомовых пространств регион получил 145 миллионов рублей.
В пресс-службе правительства Хабаровского края напомнили, что план социального развития центров экономического роста Хабаровского края реализуется с 2018 года — с того времени было выполнено свыше 500 его пунктов.
В частности, построили несколько социальных объектов и дорог, приобрели современное высокотехнологичное медицинское оборудование, технику для МЧС, снаряжение для спортивных школ и учреждений культуры, а также благоустроили более 450 дворов. В текущем году на реализацию плана потратят свыше шести миллиардов рублей.