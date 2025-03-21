Москва выделила дополнительные деньги на ремонт дворов в Хабаровском крае

— Ещё один важный вопрос — о Дальнем Востоке. Эта тема для правительства — в числе приоритетных. Особенно когда речь идет о создании комфортных условий для жизни граждан. Сегодня дополнительно выделим всем регионам округа свыше 4 миллиардов рублей на ближайшие три года. Большая часть из них — на текущий, — сказал Михаил Мишустин.