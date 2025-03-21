Швейцария ослабила санкции: «Прогресс» исключили из списка

Как пишет государственный секретариат по экономическим вопросам Швейцарии, под ограничения больше не подпадают российские бизнесмены Вячеслав Кантор и Владимир Рашевский, министр спорта Михаил Дегтярёв, Гульбахор Исмаилова — сестра основателя USM Алишера Усманова, а также бывший председатель Совета министров СССР Николай Рыжков, скончавшийся в феврале 2024 года.