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Швейцария ослабила санкции: «Прогресс» исключили из списка

Швейцарские власти пересмотрели санкционные меры, исключив из списка семь российских граждан и одну компанию с Дальнего Востока, сообщает ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

Как пишет государственный секретариат по экономическим вопросам Швейцарии, под ограничения больше не подпадают российские бизнесмены Вячеслав Кантор и Владимир Рашевский, министр спорта Михаил Дегтярёв, Гульбахор Исмаилова — сестра основателя USM Алишера Усманова, а также бывший председатель Совета министров СССР Николай Рыжков, скончавшийся в феврале 2024 года.

Что касается предприятий, то власти Швейцарии сняли санкции с арсеньевского авиационного завода «Прогресс». Предприятие играет ключевую роль в российской авиационной отрасли и специализируется на выпуске боевых вертолётов. Многие боевые единицы принимают участие в специальной военной операции на Украине.

Напомним, что с весны 2022 года страны Запада ввели несколько десятков тысяч санкций в отношении российских граждан и предприятий.