Челябинцы стали занимать больше до зарплаты

Из регионов Уральского федерального округа, попавших в топ-30 по объемам выданных «займов до зарплаты», Челябинскую область обошел только Ханты-Мансийский автономный округ, где средний размер микрозайма составил 10,53 тыс. рублей (6 место в рейтинге, плюс 0,7%). Соседняя Свердловская область заняла 16 место, показав результат в 10,15 тыс. рублей (плюс 1,9%).