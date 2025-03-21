Челябинцы стали занимать больше до зарплаты

В общероссийском рейтинге по данному показателю Челябинская область занимает 12 месяцев. В феврале средний размер микрозайма в регионе достиг уровня в 10,35 тыс. рублей, увеличившись за месяц на 0,6%.
Из регионов Уральского федерального округа, попавших в топ-30 по объемам выданных «займов до зарплаты», Челябинскую область обошел только Ханты-Мансийский автономный округ, где средний размер микрозайма составил 10,53 тыс. рублей (6 место в рейтинге, плюс 0,7%). Соседняя Свердловская область заняла 16 место, показав результат в 10,15 тыс. рублей (плюс 1,9%).
В целом по России средний размер микрозайма составил 10,33 тыс. рублей, за месяц показатель вырос на 0,5%.