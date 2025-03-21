Госдума готовит закон о стандартизации отчетности управляющих компаний в России

— На обсуждении мой законопроект о стандартизации отчетности управляющих компаний, ТСЖ и ЖСК. У этих всех управляющих организаций есть обязанность отчитываться перед гражданами, куда они потратили деньги, собранные на обслуживание дома. Но я, например, посмотрела отчет своей управляющей компании. Там написано: «Вид работ — обслуживание общедомового имущества. Количество единиц −12 месяцев», — отметила депутат.