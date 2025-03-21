Госдума готовит закон о стандартизации отчетности управляющих компаний в России

В России планируют ввести закон о стандартизации отчетности управляющих компаний. Это может гражданам лучше понимать, на что действительно были потрачены деньги, собранные на обслуживание дома. Об этом KP.RU рассказала заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.
— На обсуждении мой законопроект о стандартизации отчетности управляющих компаний, ТСЖ и ЖСК. У этих всех управляющих организаций есть обязанность отчитываться перед гражданами, куда они потратили деньги, собранные на обслуживание дома. Но я, например, посмотрела отчет своей управляющей компании. Там написано: «Вид работ — обслуживание общедомового имущества. Количество единиц −12 месяцев», — отметила депутат.
Сейчас управляющие компании обязаны отчитываться перед жителями, но многие отчеты выглядят очень общими. По словам Разворотневой, такие отчеты мало информативны. Новый закон поможет сделать отчеты более подробными, чтобы люди могли видеть, какие работы провели, сколько они стоили и какие результаты достигли.
Сейчас этот вопрос прорабатывается с Минстроем. Ожидается, что до конца года закон и приказ, которые введут новую форму отчетности, будут приняты.