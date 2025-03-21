Счетная палата проверит действия ЦБ в связи с ростом ключевой ставки

Эксперты считают, что снижение ключевой ставки может произойти не ранее второго полугодия 2025 года. Это будет зависеть от показателей инфляции и экономической активности в стране. По мнению экономиста Александр Абрамова, ЦБ сохранит ключевую ставку на уровне 21% после заседания совета директоров, которое запланировано на 21 марта.