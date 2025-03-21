Счетная палата проверит действия ЦБ в связи с ростом ключевой ставки

Проверку планируется завершить в июне этого года.
Счетная палата начала анализ политики Банка России (ЦБ) за предыдущие два года. В рамках проверки изучается влияние на достижение стратегических целей социально-экономического развития России. Об этом сообщили «Ведомостям» в пресс-службе ведомства.
«Счетная палата начала анализ политики инфляционного таргетирования, которую ЦБ реализовывал в период с 2022 по 2024 год. Особое внимание при проверке будет уделено оценке влияния ключевой ставки на инвестиционную активность граждан и бизнеса, а также на отдельные параметры федерального бюджета» — пишут «Ведомости».
По результатам проверки Счетная палата намерена разработать рекомендации для улучшения координации между денежно-кредитной, бюджетной и экономической политикой. Работа над анализом должна быть завершена к июню текущего года.
Эксперты считают, что снижение ключевой ставки может произойти не ранее второго полугодия 2025 года. Это будет зависеть от показателей инфляции и экономической активности в стране. По мнению экономиста Александр Абрамова, ЦБ сохранит ключевую ставку на уровне 21% после заседания совета директоров, которое запланировано на 21 марта.