Стала известна судьба курса рубля после решения по ставке ЦБ

Укрепление рубля произошло к нескольким мировым валютам.
Изменение ключевой ставки Банка России в ближайшее время не окажет существенного влияния на курс рубля. Ведущую роль в его поддержке играют другие факторы, такие как высокий спрос на российские долговые обязательства и активизация экспортеров, заявила гендиректор «Альфа-Форекс» Гузель Проценко.
«Отметим, что укрепление рубля произошло не только к американской валюте. С января доллар относительно рубля подешевел на 20%, евро — на 16%, китайский юань — на 19%», — передает ее слова издание «Прайм».
Эксперты ожидают, что на ближайшем заседании Банка России ключевая ставка останется на уровне 21% из-за текущей инфляции. По мнению аналитиков, уже на следующих заседаниях может последовать смягчение монетарной политики благодаря укреплению рубля и замедлению инфляции.
Ранее URA.RU писало о том, почему вклады в банках станут менее выгодными. По мнению заведующей кафедрой государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Плеханова Михаила Косова, это произойдет вместе со снижением ключевой ставки. В Госдуме пообещали, что Банк России будет следить за инфляцией, чтобы она не разгонялась.