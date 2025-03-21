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Стала известна судьба курса рубля после решения по ставке ЦБ

Изменение ключевой ставки Банка России в ближайшее время не окажет существенного влияния на курс рубля. Ведущую роль в его поддержке играют другие факторы, такие как высокий спрос на российские долговые обязательства и активизация экспортеров, заявила гендиректор «Альфа-Форекс» Гузель Проценко.

Укрепление рубля произошло к нескольким мировым валютам.

Изменение ключевой ставки Банка России в ближайшее время не окажет существенного влияния на курс рубля. Ведущую роль в его поддержке играют другие факторы, такие как высокий спрос на российские долговые обязательства и активизация экспортеров, заявила гендиректор «Альфа-Форекс» Гузель Проценко.

«Отметим, что укрепление рубля произошло не только к американской валюте. С января доллар относительно рубля подешевел на 20%, евро — на 16%, китайский юань — на 19%», — передает ее слова издание «Прайм».

Эксперты ожидают, что на ближайшем заседании Банка России ключевая ставка останется на уровне 21% из-за текущей инфляции. По мнению аналитиков, уже на следующих заседаниях может последовать смягчение монетарной политики благодаря укреплению рубля и замедлению инфляции.

Ранее URA.RU писало о том, почему вклады в банках станут менее выгодными. По мнению заведующей кафедрой государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Плеханова Михаила Косова, это произойдет вместе со снижением ключевой ставки. В Госдуме пообещали, что Банк России будет следить за инфляцией, чтобы она не разгонялась.