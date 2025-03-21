Стала известна судьба курса рубля после решения по ставке ЦБ

Ранее URA.RU писало о том, почему вклады в банках станут менее выгодными. По мнению заведующей кафедрой государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Плеханова Михаила Косова, это произойдет вместе со снижением ключевой ставки. В Госдуме пообещали, что Банк России будет следить за инфляцией, чтобы она не разгонялась.