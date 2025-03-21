Херш: Трамп хочет превратить Крым в крупный международный курорт

Трамп хочет развивать Крым.
Президент США Дональд Трамп заинтересован в развитии Крыма в качестве международного курорта в сотрудничестве с российским руководством. Об этом сообщает американский журналист Сеймур Херш в своей публикации на платформе Substack.
«Чиновник сказал мне, что главной амбицией Трампа было снятие нынешних экономических санкций с России и формирование партнерства с [президентом РФ Владимиром] Путиным, направленное на превращение Крыма в крупный международный курорт», — написал лауреат Пулитцеровской премии в своей колонке.
Херш упоминает, что подобные планы могут распространяться и на Донбасс. Ранее издание Semafor также сообщало о возможности признания со стороны США Крыма территорией России в рамках будущего соглашения о прекращении российско-украинского конфликта.