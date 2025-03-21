Херш: Трамп хочет превратить Крым в крупный международный курорт

«Чиновник сказал мне, что главной амбицией Трампа было снятие нынешних экономических санкций с России и формирование партнерства с [президентом РФ Владимиром] Путиным, направленное на превращение Крыма в крупный международный курорт», — написал лауреат Пулитцеровской премии в своей колонке.