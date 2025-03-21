Эксперт Проценко: решение ЦБ по ключевой ставке не скажется на курсе рубля

Решение Центробанка по ключевой ставке не окажет серьезного влияния на курс рубля, считает гендиретктор «Альфа-Форекс» Гузель Проценко.
Она отметила, что рубль на этой неделе демонстрировал рост на фоне ожиданий развития переговорного процесса и активности экспортеров, продававших валютную выручку. Проценко подчеркнула, что укрепление рубля произошло не только к доллару, который с января подешевел на 20%, а также к евро (подешевел на 16%) и к китайскому юаню (на 19%), передает агентство «Прайм».
По словам Проценко, заседание ЦБ вряд ли изменит этот тренд. Скорее всего, ключевая ставка сохранится на уровне 21% из-за увеличивающейся инфляции. В то же время есть предпосылки для смягчения монетарной политики на следующем заседании, подчеркнула эксперт, добавив, что вместе с другими факторами это может замедлить темпы укрепления рубля.
Ранее сообщалось, что ЦБ РФ рассмотрит целесообразность повышения ключевой ставки на заседании 21 марта.
Эксперт Константин Ордов также высказывал мнение, когда произойдет понижение ключевой ставки.