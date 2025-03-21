Эксперт Проценко: решение ЦБ по ключевой ставке не скажется на курсе рубля

Она отметила, что рубль на этой неделе демонстрировал рост на фоне ожиданий развития переговорного процесса и активности экспортеров, продававших валютную выручку. Проценко подчеркнула, что укрепление рубля произошло не только к доллару, который с января подешевел на 20%, а также к евро (подешевел на 16%) и к китайскому юаню (на 19%), передает агентство «Прайм».