В Хабаровске восстановлен температурный режим в жилом доме

В Хабаровске прокуратура Железнодорожного района помогла местной жительнице восстановить температурный режим в ее квартире. Женщина обратилась в надзорное ведомство с жалобой на ненадлежащее качество предоставления коммунальной услуги по отоплению. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Сотрудники прокуратуры совместно со специалистами провели проверку и выезд в жилой дом заявительницы. В ходе осмотра установлено, что в одной из комнат температура воздуха составляла всего 19 градусов при нормативном уровне в 21 градус.
Причиной нарушения температурного режима стало снижение температуры теплоносителя при вводе в дом. Это привело к несоответствию установленным нормам и ухудшению условий проживания граждан.
Прокурор внес представление руководителю АО «ДГК» с требованием устранить нарушения. Также инициировано привлечение должностного лица организации к административной ответственности по статье «Нарушение нормативного уровня обеспечения населения коммунальными услугами».
После вмешательства прокуратуры температурный режим в доме был восстановлен. Жильцам произведен перерасчет платы за коммунальную услугу ненадлежащего качества.