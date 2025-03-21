Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 21 марта

По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Алматы равен:
- доллар: покупка 499,54 тенге, продажа 502,34 тенге;
- евро: покупка 544,57 тенге, продажа 550,44 тенге;
- рубль торгуется в диапазоне 5,79 — 5,96 тенге.
В обменниках Астаны:
- доллар покупают по 500,0 тенге, продают по 506,22 тенге;
- евро: покупка 543,02 тенге, продажа 550,0 тенге;
- рубль: покупка 5,77 тенге, продажа 5,90 тенге.
Официальные курсы валют на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 502,83 тенге, 1 евро 545,37 тенге, 1 рубль 5,95 тенге.
По итогам дневных торгов 20 марта средневзвешенный курс доллара составил 502,83 тенге, поднявшись на 2,16 тенге.