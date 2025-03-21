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Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 21 марта

В обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform.

По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Алматы равен:

  • доллар: покупка 499,54 тенге, продажа 502,34 тенге;
  • евро: покупка 544,57 тенге, продажа 550,44 тенге;
  • рубль торгуется в диапазоне 5,79 — 5,96 тенге.

В обменниках Астаны:

  • доллар покупают по 500,0 тенге, продают по 506,22 тенге;
  • евро: покупка 543,02 тенге, продажа 550,0 тенге;
  • рубль: покупка 5,77 тенге, продажа 5,90 тенге.

Официальные курсы валют на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 502,83 тенге, 1 евро 545,37 тенге, 1 рубль 5,95 тенге.

По итогам дневных торгов 20 марта средневзвешенный курс доллара составил 502,83 тенге, поднявшись на 2,16 тенге.