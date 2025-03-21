Владивосток и Пекин свяжет новый авиамаршрут

Новый авиарейс свяжет с конца марта столицы Приморья и Китая. Выполнять рейсы между Владивостоком и Пекином будет три раза в неделю китайская авиакомпания. Подробности рассказывает «Комсомольская правда — Дальний Восток».
Старт нового маршрута между международным аэропортом Владивостока и воздушной гаванью Шоуду столицы Китая намечен на 31 марта 2025 года.
Выполняться рейсы будут трижды в неделю — по понедельникам, четвергам и субботам. Перевозить пассажиров будут среднемагистральные узкофюзеляжные Boeing-737 китайской авиакомпании.
Медиакорпорация Sina Corp, которая сообщила о запуске рейса, подчеркнула, что новый маршрут станет удобным вариантом для пассажиров, планирующих путешествия между Россией и Китаем, и укрепит транспортные связи между двумя странами.
Ранее «КП» рассказывала, что правительство России отклонило инициативу Приморья по установлению платы за проезд грузовиков по дорогам, ведущим к границе России и Китая. Там сочли, что такая мера затруднит логистику международных грузоперевозок.