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Путин ратифицировал соглашение об отсрочке по кредитам для Беларуси до 2036 года

Путин подписал закон по ратификации соглашения, связанного с отсрочкой по кредитам для Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин ратифицировал соглашение об отсрочке по кредитам для Беларуси. Закон о ратификации соглашения между правительствами России и Беларуси опубликован на официальном портале правовой информации, передает ТАСС.

В сообщении говорится, что речь идет о межправительственном соглашении и протоколе, подписанных в Москве 25 апреля и 11 июля 2024 года, соответственно. Вместе с тем конкретные положения ратифицированных документов являются конфиденциальными. Но про их суть кратко сказал заместитель министра финансов России Владимир Колычев, представляя проект закона в Государственной думе.

По его словам, данные договоры предусматривают перенос платежей основного долга с 1 апреля 2024 года по 31 декабря 2024 года и процентных платежей с 1 июля до 31 декабря 2024 года на период с 2031 по 2036 годы.

— Общая сумма платежей, подлежащая отсрочке, составляет $800 млн, — уточнил замминистра финансов России.

Тем временем Совет Федерации России одобрил отсрочку на $800 миллионов по выплате кредитов Беларусью до 2036 года.

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