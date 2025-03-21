Путин ратифицировал соглашение об отсрочке по кредитам для Беларуси до 2036 года

В сообщении говорится, что речь идет о межправительственном соглашении и протоколе, подписанных в Москве 25 апреля и 11 июля 2024 года, соответственно. Вместе с тем конкретные положения ратифицированных документов являются конфиденциальными. Но про их суть кратко сказал заместитель министра финансов России Владимир Колычев, представляя проект закона в Государственной думе.