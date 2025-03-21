В Перми построят выезд с улицы Строителей к деревне Кондратово

Финансировать проект будут краевые власти и частично застройщик ГК «Самолет». В краевом Минтрансе отметили, проект пройдет одобрение через 1−1,5 месяца. После этого объявят процедуру по реализации строительно-монтажных работ. Окончание работ запланировали на 2025 год.