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В Перми построят выезд с улицы Строителей к деревне Кондратово

Проект нового участка автодороги проходит госэкспертизу.

Источник: Администрация Пермского муниципального округа

Администрация Пермского муниципального округа сообщила о планах строительства выезда из деревни Кондратово на ул. Строителей в микрорайоне Парковый Перми. Проект проходит государственную экспертизу.

Финансировать проект будут краевые власти и частично застройщик ГК «Самолет». В краевом Минтрансе отметили, проект пройдет одобрение через 1−1,5 месяца. После этого объявят процедуру по реализации строительно-монтажных работ. Окончание работ запланировали на 2025 год.

«Возможно, часть работ по благоустройству перенесут на будущий год», — дополнили информацию в краевом ведомстве.

Кроме того, компания «Девелопмент-Юг» разрабатывает проект двухполосной дороги по бул. Преображенского. Он обеспечит выезд на ул. Водопроводную. Поэтапный ремонт дороги начнется в этом году исходя из возможностей окружного бюджета.