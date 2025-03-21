В Перми построят выезд с улицы Строителей к деревне Кондратово

Администрация Пермского муниципального округа сообщила о планах строительства выезда из деревни Кондратово на ул. Строителей в микрорайоне Парковый Перми. Проект проходит государственную экспертизу.
Финансировать проект будут краевые власти и частично застройщик ГК «Самолет». В краевом Минтрансе отметили, проект пройдет одобрение через 1−1,5 месяца. После этого объявят процедуру по реализации строительно-монтажных работ. Окончание работ запланировали на 2025 год.
«Возможно, часть работ по благоустройству перенесут на будущий год», — дополнили информацию в краевом ведомстве.
Кроме того, компания «Девелопмент-Юг» разрабатывает проект двухполосной дороги по бул. Преображенского. Он обеспечит выезд на ул. Водопроводную. Поэтапный ремонт дороги начнется в этом году исходя из возможностей окружного бюджета.