Глава Кубани поручил обновить водонапорную башню в Северском районе

Еще одной посетительницей приема стала Валентина Бердникова из ст. Бесстрашной Отрадненского района. Она подняла вопрос об отсутствии освещения на участке автодороги, проходящей через поселение. По информации первого замминистра транспорта Юрия Савенко, строительство тротуара и обустройство освещения начнется во втором квартале 2025 года и завершится до конца года.