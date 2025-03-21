Вторичное жилье в Приморском крае станет доступнее для семей с детьми

С 1 апреля 2024 года семьи с детьми в Приморском крае смогут оформить льготную ипотеку на вторичку. Ранее щадящие условия действовали только для покупки новостроек или строительства частных домов.
Программа распространяется на те города, где на начало 2025 года строят не более двух МКД. В Приморье это Большой Камень, Дальнегорск, Дальнереченск, Лесозаводск, Партизанск, Спасск-Дальний и Фокино.
Семейную ипотеку на вторичку могут оформить семьи с детьми до шести лет включительно. Ставка по кредиту — до 6% годовых. Льгота предоставляется только один раз.
Квартиру можно купить в многоквартирном доме, которому не больше 20 лет. Здание не должно быть аварийным. Запрещено покупать жилье у близких родственников.
Эксперты считают, что расширение программы на вторичку приведет к ограничению роста цен. По данным экспертов, только 10−15% вторичного жилья в малых городах соответствует условиям программы. Прогнозируются лишь единичные случаи роста стоимости недвижимости.