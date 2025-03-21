Совмин установил новый размер базовой арендной величины в Беларуси с 1 апреля 2025 года. Это следует из постановления белорусского правительства № 158 «Об установлении размера базовой арендной величины», которое было принято 19 марта. Информация размещена на Национальном правовом портале.
В документе говорится, что с 1 апреля в Беларуси размер базовой арендной величины составил 18,77 рубля (ранее — 17,76 рубля). Отмечается, что на основании арендной величины определяется размер арендной платы в момент сдачи в аренду недвижимости, которая находится в государственной собственности, а также в собственности хозяйственных обществ.
Кроме того, уточняется, что размер базовой арендной величины каждый год устанавливает Совет министров при учете изменения индекса потребительских цен за предыдущий год по отношению к предшествующему и применяется с 1 апреля года.
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