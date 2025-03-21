Совмин установил новый размер базовой арендной величины в Беларуси с 1 апреля

В документе говорится, что с 1 апреля в Беларуси размер базовой арендной величины составил 18,77 рубля (ранее — 17,76 рубля). Отмечается, что на основании арендной величины определяется размер арендной платы в момент сдачи в аренду недвижимости, которая находится в государственной собственности, а также в собственности хозяйственных обществ.