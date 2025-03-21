Владельцы продают Среднеуральскую птицефабрику под технопарк

Птицефабрика была закрыта в 2021 году после многочисленных претензий контролирующих ведомств. Кроме того, она обязана выплатить государству около 127 млн рублей в качестве компенсации за причинение вреда окружающей среде. Также у предприятия имеются задолженности перед кредиторами. Суммы от продажи должно хватить и на выплаты.