Владельцы продают Среднеуральскую птицефабрику под технопарк

Владельцы Среднеуральской птицефабрики (Свердловская область) — АО «Равис — Птицефабрика Сосновская» продадут компанию тем, кто даст гарантии отказа от возобновления птицеводческой деятельности на этой территории. Об этом говорится в сообщении компании.
Сейчас собственники агрохолдинга рассматривают несколько предложений. При выборе покупателя владельцы агрохолдинга ориентируются на «концептуальные предложения», — например, на то, что территория будет отдана под технопарк.
«Он позволит создать до 5 тыс. рабочих мест, что станет мощным драйвером развития Среднеуральска, обеспечив ему прилив налоговых поступлений», — уточняет «Коммерсант».
Птицефабрика была закрыта в 2021 году после многочисленных претензий контролирующих ведомств. Кроме того, она обязана выплатить государству около 127 млн рублей в качестве компенсации за причинение вреда окружающей среде. Также у предприятия имеются задолженности перед кредиторами. Суммы от продажи должно хватить и на выплаты.
В компании заявили также, что акционеры агрохолдинга АО «Равис — Птицефабрика Сосновская» решили не возобновлять деятельность, «так как это экономически нецелесообразно».
По данным сервиса «Лик:Эксперт», 75% собственного уставного капитала владеет сама птицефабрика, 25% уставного капитала у гендиректора Андрея Петрова.
По данным источника «Ъ-Урал», именно он является одним из потенциальных покупателей актива.
Птицефабрика входила в один холдинг с АО «Птицефабрика “Рефтинская”», принадлежащим властям Свердловской области. Позже она перешла под контроль агрохолдинга «Равис», долю которого в 2022 году купило ООО «Уральская агропромышленная группа».
ЕАН рассказывал, что птицефабрику закрыли из-за отсутствия очистных сооружений и вывоза ядовитого птичьего помета на поля фермеров в нескольких муниципалитетах. Фактически пометохранилище занимало 0,9 га на землях Березовского лесничества.