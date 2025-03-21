«Сдержанно оптимистичный сигнал»: как изменится ключевая ставка и что ожидать россиянам

Старший аналитик SberCIB Investment Research Игорь Рапохин отметил, что замедление кредитования может краткосрочным. «Это может быть связано с сезонностью и опережающими темпами авансирования средств бюджета в начале года — пока нельзя исключать, что оно вновь ускорится на фоне по-прежнему сильной экономической динамики и оптимистичных настроений населения и бизнеса», — подчеркнул он. Тем не менее сокращение розничных займов уже снижает давление на цены, что ЦБ учитывает в своих прогнозах, отмечает эксперт.