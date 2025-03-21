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«Сдержанно оптимистичный сигнал»: как изменится ключевая ставка и что ожидать россиянам

Ключевая ставка ЦБ на ближайшем заседании, которое состоится 21 марта, может остаться на уровне 21%. При этом есть вероятность ее изменения во второй половине года из-за инфляции и других факторов, считают экономисты крупнейших банков.

ЦБ РФ может сохранить текущий уровень ключевой ставки, считают экономисты.

Ключевая ставка ЦБ на ближайшем заседании, которое состоится 21 марта, может остаться на уровне 21%. При этом есть вероятность ее изменения во второй половине года из-за инфляции и других факторов, считают экономисты крупнейших банков.

Каждый из факторов является лишь частью общей экономической картины. Какие прогнозы делают эксперты, какие изменения могут произойти в ближайшее время, разбираемся в материале URA.RU.

Влияние закредитованности населения.

Закредитованность населения остается одним из ключевых факторов, влияющих на решения Центробанка. С февраля 2025 года был введен «период охлаждения» перед выдачей кредитов, а с марта — возможность самозапрета на займы. По мнению экспертов, введенные меры уже дают первые результаты.

Во втором полугодии 2025 года денежно-кредитная политика может смягчиться Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU.

Период охлаждения — это временной промежуток, в течение которого финансовые транзакции не будут проводиться. В соответствии с действующей редакцией законопроекта, кредитор сможет перевести деньги заемщику не ранее чем через четыре часа, если речь идет о суммах от 50 тысяч до 200 тысяч рублей, и не ранее чем через 48 часов для сумм, превышающих 200 тысяч рублей.

«Данные ЦБ указывают на сокращение портфеля розничного кредитования, начавшееся в ноябре 2024 года. Это снижает проинфляционные риски для ЦБ и, как следствие, повышает вероятность постепенного смягчения денежно-кредитной политики во втором полугодии 2025 года», — отметил в разговоре с URA.RU главный экономист Газпромбанка Павел Бирюков.

Главный экономист группы ВТБ Родион Латыпов отметил, что закредитованность — лишь часть картины. «Банк России ориентируется на динамику денежной массы как индикатор номинального спроса в экономике, основными источниками формирования которой является кредитование и бюджетные операции. В этом смысле кредитование физлиц и компаний одинаково важно. Кредитование физлиц замедлилось уже летом прошлого года, поэтому более значимой историей в конце 2024 года было кредитование юридических лиц, которое вносило значительно больший вклад в рост номинального спроса», — уточнил он.

Старший аналитик SberCIB Investment Research Игорь Рапохин отметил, что замедление кредитования может краткосрочным. «Это может быть связано с сезонностью и опережающими темпами авансирования средств бюджета в начале года — пока нельзя исключать, что оно вновь ускорится на фоне по-прежнему сильной экономической динамики и оптимистичных настроений населения и бизнеса», — подчеркнул он. Тем не менее сокращение розничных займов уже снижает давление на цены, что ЦБ учитывает в своих прогнозах, отмечает эксперт.

Прогнозы по ключевой ставке на ближайшее время.

Высокая экономическая активность поможет ЦБ РФ сохранить размер ключевой ставки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU.

На заседании 21 марта Банк России, скорее всего, сохранит ключевую ставку на уровне 21%. «В отсутствие существенных изменений новостного фона, мы ожидаем начала снижения ключевой ставки не ранее второго полугодия 2025 года», — прогнозирует Бирюков.

Латыпов поддерживает данную позицию, подчеркивая, что не видно предпосылок для снижения ставки в краткосрочной перспективе. Рапохин также согласен, что ставка останется неизменной — 21%. Он отметил, что Банк России даст сдержанно оптимистичный сигнал, указывая на замедление роста кредитования и укрепление рубля. Однако он также подчеркнул необходимость убедиться в устойчивости этих трендов. Отсутствие резких изменений в новостном фоне и высокая экономическая активность, по словам Рапохина, будут способствовать поддержанию текущего уровня процентной ставки в первом полугодии.

Перспективы денежно-кредитной политики.

Смягчение денежно-кредитной политики остается под вопросом. Главный экономист Газпромбанка Бирюков считает, что решение Центробанка РФ будет зависеть от сокращения потребительского спроса. Сейчас он превышает предложение на 10−12%.

При этом окно возможностей для смягчения денежно-кредитной политики может появиться только во втором полугодии 2025 года, отметил главный экономист Газпромбанка. Также на решение регулятора может повлиять рост определенности с исполнением бюджета. Дефицит в 1,2 трлн рублей, заявленный Минфином, выглядит оптимистично в нынешних экономических условиях, считает Бирюков.

В текущей экономической ситуации эксперты советуют набраться терпенияФото: Руслан Яроцкий © URA.RU.

Главный экономист группы ВТБ Латыпов видит мало шансов на скорое смягчение денежно-кредитной политики. «Экономическая активность остается высокой, потребительский спрос растет, а денежная масса в феврале увеличивалась. Напряженность на рынке труда и инфляция выше цели ЦБ — все это говорит о сохранении жесткой политики», — объяснил он. Он процитировал главу ВТБ Андрея Костина — в феврале он заявил, что ожидать снижения процентной ставки до 19% можно ожидать ближе к концу 2025 года, в четвертом квартал.

Набраться терпения в условиях текущей экономической обстановке посоветовал старший аналитик SberCIB Investment Research Рапохин. По его мнению жесткая денежно-кредитная политика сохранится на длительный срок. Центральный банк видит признаки замедления инфляции, однако риски сохраняются, отметил Рапохин. В частности, это касается высокой активности как бизнеса, так и населения, а также смягчения условий кредитования в результате увеличения ликвидности банковской системы (способность банка обеспечить своевременное и полное исполнение своих обязательств — прим. URA.RU). Рапохин считает, что регулятор будет ждать появления стабильных и устойчивых данных, прежде чем принимать решение о возможном изменении курса монетарной политики.