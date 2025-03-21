«Сдержанно оптимистичный сигнал»: как изменится ключевая ставка и что ожидать россиянам

ЦБ РФ может сохранить текущий уровень ключевой ставки, считают экономисты.
Ключевая ставка ЦБ на ближайшем заседании, которое состоится 21 марта, может остаться на уровне 21%. При этом есть вероятность ее изменения во второй половине года из-за инфляции и других факторов, считают экономисты крупнейших банков.
Каждый из факторов является лишь частью общей экономической картины. Какие прогнозы делают эксперты, какие изменения могут произойти в ближайшее время, разбираемся в материале URA.RU.
Влияние закредитованности населения.
Закредитованность населения остается одним из ключевых факторов, влияющих на решения Центробанка. С февраля 2025 года был введен «период охлаждения» перед выдачей кредитов, а с марта — возможность самозапрета на займы. По мнению экспертов, введенные меры уже дают первые результаты.
Во втором полугодии 2025 года денежно-кредитная политика может смягчиться Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU.
Период охлаждения — это временной промежуток, в течение которого финансовые транзакции не будут проводиться. В соответствии с действующей редакцией законопроекта, кредитор сможет перевести деньги заемщику не ранее чем через четыре часа, если речь идет о суммах от 50 тысяч до 200 тысяч рублей, и не ранее чем через 48 часов для сумм, превышающих 200 тысяч рублей.
«Данные ЦБ указывают на сокращение портфеля розничного кредитования, начавшееся в ноябре 2024 года. Это снижает проинфляционные риски для ЦБ и, как следствие, повышает вероятность постепенного смягчения денежно-кредитной политики во втором полугодии 2025 года», — отметил в разговоре с URA.RU главный экономист Газпромбанка Павел Бирюков.
Главный экономист группы ВТБ Родион Латыпов отметил, что закредитованность — лишь часть картины. «Банк России ориентируется на динамику денежной массы как индикатор номинального спроса в экономике, основными источниками формирования которой является кредитование и бюджетные операции. В этом смысле кредитование физлиц и компаний одинаково важно. Кредитование физлиц замедлилось уже летом прошлого года, поэтому более значимой историей в конце 2024 года было кредитование юридических лиц, которое вносило значительно больший вклад в рост номинального спроса», — уточнил он.
Старший аналитик SberCIB Investment Research Игорь Рапохин отметил, что замедление кредитования может краткосрочным. «Это может быть связано с сезонностью и опережающими темпами авансирования средств бюджета в начале года — пока нельзя исключать, что оно вновь ускорится на фоне по-прежнему сильной экономической динамики и оптимистичных настроений населения и бизнеса», — подчеркнул он. Тем не менее сокращение розничных займов уже снижает давление на цены, что ЦБ учитывает в своих прогнозах, отмечает эксперт.
Прогнозы по ключевой ставке на ближайшее время.
Высокая экономическая активность поможет ЦБ РФ сохранить размер ключевой ставки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU.
На заседании 21 марта Банк России, скорее всего, сохранит ключевую ставку на уровне 21%. «В отсутствие существенных изменений новостного фона, мы ожидаем начала снижения ключевой ставки не ранее второго полугодия 2025 года», — прогнозирует Бирюков.
Латыпов поддерживает данную позицию, подчеркивая, что не видно предпосылок для снижения ставки в краткосрочной перспективе. Рапохин также согласен, что ставка останется неизменной — 21%. Он отметил, что Банк России даст сдержанно оптимистичный сигнал, указывая на замедление роста кредитования и укрепление рубля. Однако он также подчеркнул необходимость убедиться в устойчивости этих трендов. Отсутствие резких изменений в новостном фоне и высокая экономическая активность, по словам Рапохина, будут способствовать поддержанию текущего уровня процентной ставки в первом полугодии.
Перспективы денежно-кредитной политики.
Смягчение денежно-кредитной политики остается под вопросом. Главный экономист Газпромбанка Бирюков считает, что решение Центробанка РФ будет зависеть от сокращения потребительского спроса. Сейчас он превышает предложение на 10−12%.
При этом окно возможностей для смягчения денежно-кредитной политики может появиться только во втором полугодии 2025 года, отметил главный экономист Газпромбанка. Также на решение регулятора может повлиять рост определенности с исполнением бюджета. Дефицит в 1,2 трлн рублей, заявленный Минфином, выглядит оптимистично в нынешних экономических условиях, считает Бирюков.
В текущей экономической ситуации эксперты советуют набраться терпенияФото: Руслан Яроцкий © URA.RU.
Главный экономист группы ВТБ Латыпов видит мало шансов на скорое смягчение денежно-кредитной политики. «Экономическая активность остается высокой, потребительский спрос растет, а денежная масса в феврале увеличивалась. Напряженность на рынке труда и инфляция выше цели ЦБ — все это говорит о сохранении жесткой политики», — объяснил он. Он процитировал главу ВТБ Андрея Костина — в феврале он заявил, что ожидать снижения процентной ставки до 19% можно ожидать ближе к концу 2025 года, в четвертом квартал.
Набраться терпения в условиях текущей экономической обстановке посоветовал старший аналитик SberCIB Investment Research Рапохин. По его мнению жесткая денежно-кредитная политика сохранится на длительный срок. Центральный банк видит признаки замедления инфляции, однако риски сохраняются, отметил Рапохин. В частности, это касается высокой активности как бизнеса, так и населения, а также смягчения условий кредитования в результате увеличения ликвидности банковской системы (способность банка обеспечить своевременное и полное исполнение своих обязательств — прим. URA.RU). Рапохин считает, что регулятор будет ждать появления стабильных и устойчивых данных, прежде чем принимать решение о возможном изменении курса монетарной политики.