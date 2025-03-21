Пассажиры подождут: во Владивостоке уволили водителя автобуса после намаза посреди дороги

«Водитель во время следования по маршруту остановился в центре Владивостока и начал совершать намаз, при этом в автобусе находились пассажиры. По моему мнению, совершать его у всех на виду, тем более на рабочем месте, как это случилось, к сожалению, считаю недопустимым», — принесли извинения в компании.
Как пишет VL.ru, после правонарушения с мужчиной провели профилактическую беседу и уволили. Помимо этого, в ГАИ на него составили протокол за выход на проезжую часть и обязали уплатить штраф в размере 500 рублей.
Также известно, что данный поступок осудил председатель Духовного собрания мусульман Приморского края. Он отметил, что водитель мог помолиться, например, на конечной остановке после рабочего дня.
«Это я называю намаз напоказ. Когда ты устраиваешься на работу, у тебя всегда есть должностные инструкции. Создал людям трудности. Какое у них после этого будет отношение к нашим мусульманским традициям?», — приводятся его слова.
Напомним, во Владивостоке водитель автобуса № 55 вышел из салона на остановке «Центр» и прямо на проезжей части совершил намаз. Процесс засняли проезжавшие мимо очевидцы.