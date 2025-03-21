Пассажиры подождут: во Владивостоке уволили водителя автобуса после намаза посреди дороги

«Водитель во время следования по маршруту остановился в центре Владивостока и начал совершать намаз, при этом в автобусе находились пассажиры. По моему мнению, совершать его у всех на виду, тем более на рабочем месте, как это случилось, к сожалению, считаю недопустимым», — принесли извинения в компании.